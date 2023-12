Viel Niederschlag 2023 könnte nassestes Jahr in NRW seit 1881 werden

In der Wahnbachtalsperre liegt der Füllstand laut Internetseite Mitte Dezember bei knapp über 90 Prozent. Es gibt also noch Fassungsvermögen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Wasserspiegel in dieser Jahreszeit aber deutlich höher. So lag der Staupegel zum gleichen Zeitpunkt 2021 vier Meter unter dem aktuellen Stand. 2020 und 2022 waren es sogar zwischen sieben und acht Metern.