Aussichten für das Wochenende : Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in Teilen von NRW

In der Eifel soll es am Wochenende viel Neuschnee geben. Foto: dpa/Henning Kaiser

Nordrhein-Westfalen Wintersportler können sich in Teilen von Nordrhein-Westfalen über eine Menge Neuschnee in den kommenden Tagen freuen. Vor allem in der Eifel und im Sauerland wird es weiß.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gute Nachrichten für Skifahrer in Nordrhein-Westfalen: Im Wintersportgebiet rund um den Winterberg kann es am Wochenende bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Auch in der Eifel solle es schneien. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee sei hier möglich. Im Flachland bleibe das Wetter dagegen nass-kalt und schmuddelig, sagte der Meteorologe. Am Freitag liegen die Temperaturen demnach zwischen drei und sechs Grad. Immer wieder ziehen Regen- oder Schneeschauer durch. Der DWD warnt vor Glätte durch überfrierenden Regen und Neuschnee.

In Bonn bleiben die Temperaturen am Wochenende über den Gefrierpunkt. Statt Schnee gibt es am Rhein eher Regen. Die Sonne soll den Vorhersagen nach kaum zu sehen sein.

(dpa/ga)