50 beschädigte Häuser : Wetterdienst: Tornado zog über ostfriesische Gemeinde

Offenbach/Großheide Abgedeckte Dächer, umgeworfene Autos, entwurzelte Bäume: Ein Sturm hinterlässt in eienr ostfriesischen Gemeinde eine Schneise der Verwüstung. Laut Wetterdienst war es ein mittelschwerer Tornado.

Bei dem heftigen Sturm, der für schwere Schäden in der Gemeinde Großheide in Ostfriesland gesorgt hat, hat es sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) um einen Tornado gehandelt.

Der Tornado richtete in Großheide schwere Schäden an. Am Dienstag begannen die Aufräumarbeiten. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei groß, sagte Gemeindebürgermeister Fredy Fischer. „Es haben sich sehr viele gemeldet, die helfen wollten.“ Dachdecker und Baufirmen seien dabei, beschädigte Häuser zu reparieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauhöfe rückten aus, um umgekippte Bäume zu beseitigen. Bereits in der Nacht hatten rund 100 Feuerwehrleute begonnen, erste Sturmschäden zu beseitigen und Gebäude provisorisch zu sichern.