Studierende vor dem Semesterstart : So läuft die WG-Suche in Bonn zu Corona-Zeiten

Bonn Ende Oktober beginnt an den Hochschulen in Bonn und der Region das Wintersemester 2020/21. Auch dieses Jahr suchen Studierende günstigen Wohnraum. Doch die Corona-Zeit bringt für sie und für die Vermieter einige Probleme mit sich.

Wie Robert Anders, Leiter von Marketing und Kommunikation des Studierendenwerks, erklärte, seien die Nachfragen für das kommende Semester tendenziell schwächer als in den letzten Jahren. Das erklärt er sich in erster Linie mit der unsicheren Lage an der Universität. „Zurzeit ist noch nicht klar, ob man unbedingt in Bonn wohnen muss, wenn man an der Universität studiert,“ erklärt er weiter. Das hänge vor allem mit dem digitalen Lehrangebot der Universität zusammen. Im kommenden Semester finden viele Veranstaltungen nur digital statt, sodass Studierende nicht in Bonn sein müssen, um teilzunehmen. Im Zusammenhang mit ausländischen Studierenden gäbe es zurzeit auch noch andere Hindernisse, merkt Anders an. Vor allem die Frage der Quarantäne für Studierende aus Risikogebieten sei bisher nicht geklärt. Dennoch sei man optimistisch, dass es keine Leerstände in den Wohnheimen geben würde.