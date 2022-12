Fragen und Antworten : Wie Boris Becker ins Gefängnis und wohl wieder raus kam

London/München Das tiefste Tal der Tränen hat Boris Becker wohl hinter sich gebracht. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest ist der 55-jährige, frühere Tennisstar laut einem Bericht aus britischer Haft entlassen worden.

Nachdem das frühere Tennis-Ass im Jahr 2017 von einem britischen Gericht für insolvent erklärt worden war, begann ein zähes Verfahren, in dem er sein vollständiges Vermögen zur Begleichung seiner Schulden offenlegen musste. Doch Becker verschwieg Vermögenswerte in Millionenhöhe. Das gilt als Straftat. Ein Prozess in London in diesem Frühjahr endete mit einer Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft.