Glosse zu Araneus ventricosus Wie eine Spinne männliche Glühwürmchen umprogrammiert

Es ist nicht nur allzu menschlich, wenn man gewissen Verlockungen erliegt. Und das im Wortsinn. Denn manches, was da lockt, ist tödlich. Dem Rheinländer kommt da vielleicht die Loreley in den Sinn, die mit ihrem betörenden Gesang Schiffer auf dem Strom aus dem Ruder und auf Grund laufen ließ, was bekanntermaßen letal endete. Mit ähnlicher Arglist agierten auch die sagenhaften Sirenen, deren Tönen zu folgen ebenso todbringend war.