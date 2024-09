Forschungsergebnis in Japan Wie junge Aale einem Raubfisch durch die Kiemen entkommen

Wie es sich im Inneren eines Fisches anfühlt, lässt sich schwer beschreiben; denn wer einmal drinnen ist, folgt von da an in der Regel zwangsläufig dem natürlichen Gang der Dinge. Vielleicht abgesehen von Jona, der allerdings in einem Wal verschwand. Der aber ist bekanntlich kein Fisch, und dieser besondere Wal stellte durch göttlichen Einfluss drei Tage lang jegliche Verdauungstätigkeit ein, was dem reuigen Jona die Möglichkeit eröffnete, wundersam unbeschadet zurück ans Tageslicht gespieen zu werden.