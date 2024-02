Glosse zum britischen Premier Wie sich Rishi Sunak mit Fasten fit hält

Natürlich unterstützt der 43-jährige Tory-Chef seine Fitness auch durch Workouts auf dem Fahrrad-Ergometer, gern zur Musik von Britney Spears. Vielleicht sollte er gelegentlich zu Spears’ Kollegin Adele wechseln. Die Popsängerin (35) hat verraten, dass sie bis zu dreimal am Tag im Sportstudio trainiert. In der Muckibude habe sich ihr Hintern zu einer wahren Naturgewalt entwickelt: „I can move mountains with my bum.“ Berge versetzen will auch Sunak. 2024 ist Wahljahr in Großbritannien, und seine Chancen stehen denkbar schlecht.