Flug-Pionierin Wally Funk : Mit 82 endlich Astronautin

Wally Funk kommt mit 82 Jahren endlich zu ihrem Trip in den Weltraum. Foto: picture alliance / Everett Collection/Netflix

Dallas Wally Funk bestand jeden noch so harten Test, doch mit der Nasa ins All fliegen durfte sie nie. 60 Jahre später erfüllt sich ihr Traum nun doch: Am Dienstag nimmt sie der Multimilliardär Jeff Bezos mit in den Weltraum.