Vorbild für Bonn? Wie zwei Eichhörnchen eine Bahnfahrt in London stoppten

Ob verärgerte Bahnkundinnen und -kunden vielleicht irgendwann so sauer sind, dass sie in den Zügen meutern? Das könnte einfacher sein als erwartet. In London haben es jetzt zwei Eichhörnchen geschafft, mehr Chaos zu stiften als eine kaputte Klimaanlage in der Deutschen Bahn. Die zwei Tierchen stiegen wie gewöhnliche Passagiere in einen Zug Richtung Gatwick. Die anderen Fahrgäste fanden das zunächst noch niedlich, bis die Eichhörnchen munter und alles andere als scheu durch den Waggon turnten und ihre Mitreisenden sogar dazu brachten, in andere Wagen zu flüchten. Die von den Nagern verängstigten Reisenden verständigten das Zugpersonal, doch weder ließen sich die Eichhörnchen mit Snacks aus dem Zug locken noch unter Zuhilfenahme eines Besenstiels hinausscheuchen.