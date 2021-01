Champ&Major : Wieder Hunde im Weißen Haus

Washington Die hundelose Zeit ist vorbei. Im Weißen Haus wird wieder gebellt. „Champ“ und „Major“ sind eingezogen.

„Champ“ und „Major“ seien am Sonntag zur First Family gestoßen, teilte der Sprecher von First Lady Jill Biden, Michael LaRosa, am Montag mit. Joe und Jill Biden hätten sich erst einrichten wollen, bevor sie ihre beiden Deutschen Schäferhunde von ihrem bisherigen Zuhause in Wilmington (Delaware) nach Washington bringen ließen.