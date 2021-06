Mädchen in Wien getötet : Drogen sollten 13-Jährige sexuell gefügig machen

Mädchen in Wien getötet

Ein Wagen der Polizei bei einem Einsatz in Wien. (Archivbild) Foto: Hans Punz/APA/Archiv

Wien Vor ihrem gewaltsamen Tod ist eine 13-Jährige in Wien nach Angaben der Polizei von den mutmaßlichen Tätern unter Drogen gesetzt worden, um sie sexuell gefügig zu machen. Zwei junge Männer wurden festgenommen.

Bei dem Treffen des jungen Mädchens mit den zumindest zwei Tatverdächtigen in einer Wohnung sei Ecstasy im Spiel gewesen, sagte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag in Wien. Es sei zu „Straftaten gegen die sexuelle Integrität“ des Mädchen gekommen.