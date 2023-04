Junge löst Suchaktion aus Siebenjähriger lief plötzlich beim Wien-Marathon mit

Ein junger Zuschauer beim Wiener City Marathon wollte mittendrin statt nur dabei sein und hat damit einen Sucheinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Siebenjährige am Sonntag mit seinem Vater am Rand der Laufstrecke. Plötzlich habe sich der Junge losgerissen und sei mit einer Gruppe von Läufern mitgerannt, hieß es.