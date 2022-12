Kriminalität : Wiener Prozess um tote 13-Jährige wird zum Ende politisch

Wien Laut Anklage haben drei junge Männer einem Mädchen eine Überdosis Drogen verabreicht und sie vergewaltigt. Sie starb. Die Herkunft der Männer ist Thema bei Gericht.

Zum Abschluss des Prozesses um die Vergewaltigung und den Drogentod eines 13-jährigen Mädchens in Wien ist der politische Aspekt des Falles in den Vordergrund gerückt. Die Staatsanwältin forderte am Freitag in ihrem Schlussplädoyer für die drei aus Afghanistan stammenden Angeklagten ein Urteil mit „Signalwirkung“. „Es soll zeigen, dass Frauen kein Freiwild sind“, sagte sie im Wiener Landgericht.

Laut Anklage wollte die 13-Jährige die besagte Nacht im Juni 2021 mit den jungen Männern verbringen und später nach Hause an den Stadtrand von Wien fahren. Doch in der Wohnung von einem der drei jungen Männer hätten ihr die Verdächtigen mindestens sechs Tabletten Ecstasy in ein Getränk gemischt und sie vergewaltigt, so die Anklage weiter. Nachdem sie an einer dreifachen Überdosis gestorben sei, sei sie an einem Grünstreifen am Straßenrand abgelegt worden. Die Staatsanwaltschaft stützt sich unter anderem auf toxikologische Untersuchungen, DNA-Spuren, Verletzungen, und ein Handyvideo vom Todeskampf des Opfers, das einer der Männer unmittelbar nach dem Missbrauch aufnahm.