Dass eine Verspätung segensreich sein kann, durften auch die Höflinge von Zar Peter dem Großen erfahren. Nach einem Aufenthalt in Westeuropa war dieser nämlich der Auffassung, dass Vollbärte unzeitgemäß seien und folglich abrasiert gehörten. Zum Teil schnitt er die Bärte seiner Hofgesellschaft angeblich persönlich ab. Für alle anderen erließ der Zar am 5. September 1698 ein Verbot für das Tragen von Bärten. Wer bei der majestätischen Rasur am Hofe nicht anwesend war, konnte seine Haarpracht im Anschluss durch das Zahlen einer Steuer retten. Damals in Rubel, war doch die Bezahlung in Käsepizzen noch nicht ganz so geläufig.