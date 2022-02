Kriminalität : Wilderei soll Motiv für Mord an Polizisten gewesen sein

Kaiserslautern Zwei Männer stehen wegen tödlicher Schüsse auf Polizisten unter Mordverdacht. Zuvor sollen sie als Wilderer unterwegs gewesen sein. Noch sind die Ermittlungen zu dem Fall aber nicht abgeschlossen.

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später setzte einer von ihnen einen Notruf ab mit den Worten „Die schießen“. Am Nachmittag nahm die Polizei die beiden Männer im Saarland fest.