Mitarbeiter zückt Handy Wildschweine planschen in Karlsruher Freibad

Emsig mit den Beinen paddelnd und mit propellerhaft drehendem Schwänzchen haben sich zwei Wildschweine im Rheinstrandbad Rappenwört in Karlsruhe vergnügt. Ein Mitarbeiter filmte den tierischen Besuch im Wellenbecken vor Dienstbeginn am Sonntagmorgen mit seinem Handy. „Oh, was ist denn das? Zwei Wildis“, ist der Mann in dem Video zu hören. „Guten Morgen, hallo, schön euch zu sehen!“ Die Wildschweine sind nach Angaben einer Sprecherin der Karlsruher Bäder dann von allein gegangen.