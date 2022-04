Nach Ohrfeige : Will Smith wird von Oscar-Verleihungen ausgeschlossen

Los Angeles Will Smith verpasste Chris Rock bei den Oscars eine Ohrfeige - das hat nun Folgen für den Oscar-Preisträger. Die Filmakademie sperrt den Schauspieler zehn Jahre für Veranstaltungen, auch für die Oscar-Gala.

Nach dem Ohrfeigen-Eklat bei den Academy Awards darf der Schauspieler Will Smith (53) zehn Jahre lang nicht mehr an Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events teilnehmen. Dies gab der Filmverband in Los Angeles bekannt. Diese Regelung soll ab sofort gelten, hieß es in einer Mitteilung.