Britische Royals : William und Kate gratulieren König Charles zum Geburtstag

London Es ist sein erster Geburtstag als britischer König: Charles III. wird 74 und bekommt als Geschenk ein neues Ehrenamt.

Zu seinem 74. Geburtstag am Montag hat der britische König Charles III. Glückwünsche von seinem Sohn Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate (beide 40) erhalten. „Wünschen Seiner Majestät dem König alles Gute zum Geburtstag!“, war auf dem Twitter-Account des Thronfolgerpaares zu lesen.

Offiziell wurde der Geburtstag des Monarchen mit Salutschüssen im Green Park und am Tower of London begangen. Eine Militärkapelle spielte zudem „Happy Birthday“ beim Wachwechsel am Buckingham-Palast.