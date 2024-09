25. Todestag Willy Millowitsch: Er gab den Leuten das Lachen zurück

So wurde das Millowitsch-Theater das erste in Köln, das wieder öffnete. Der Regisseur und Intendant Jürgen Flimm, der in dieser Zeit in Köln aufwuchs, schilderte einmal, wie es war, als kleiner Junge die Kindervorstellungen zu erleben: wie man Willy hörte, noch bevor man ihn sehen konnte, weil seine heisere Stimme aus den Kulissen tönte. Und wie er dann - Rumms! - mit einem Mal auf der Bühne stand. „Mein heiß geliebter Willy! Die Augen rollen, die roten Haare zittern, die Zähne blitzen, das Lachen so unendlich ansteckend!“