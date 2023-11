Winterberg und Willingen Frühe Skisaison im Sauerland - Erste Lifte laufen ab Freitag

Mit bis zu 30 Zentimetern Naturschnee und guten Bedingungen für die Schneekanonen will Winterberg an diesem Freitag in die Skisaison starten. Einige weitere Wintersportgebiete im Sauerland planen den Saisonstart am Samstag und Sonntag. Für Langläufer seien schon jetzt mehr als 100 Kilometer Loipen gespurt, teilte die Wintersport-Arena Sauerland am Mittwoch mit. Durch den Schneefall der vergangenen Tage und die anhaltend frostigen Temperaturen sei in diesem Jahr ein ungewöhnlich früher Saisonstart möglich.