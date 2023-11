Winterberg und Willingen Erste Skilifte im Sauerland könnten bald eröffnen

Für Wintersport-Fans las sich die Wetterprognose vielversprechend, in den kommenden Tagen rechnet der DWD im Bergland Nordrhein-Westfalens stellenweise mit Dauerfrost - es bleibt also auch tagsüber unter null Grad. Auch im Flachland bleibt es kalt, je nach Region liegt der Höchstwert den Meteorologen zufolge am Montag bei drei bis sechs Grad und am Dienstag nur noch bei null bis drei Grad. In den Tagen danach bleibt es ähnlich kalt, am Mittwoch rechnet der DWD mancherorts mit verstärktem Schneefall.