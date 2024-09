Grenzen der Comedy Witz-Korridor immer enger? Fall Mockridge löst Debatte aus

Inzwischen hat auch der Kabarettist Florian Schroeder in der Debatte Stellung bezogen. In einem Videopodcast beim „Stern“ kritisierte er sowohl Mockridge als auch dessen Kritiker: „Mockridges Witz war miserabel“, stellte er klar. Aber: „Die reflexhafte mitleidige Verteidigung von behinderten Menschen ist in ihrer Selbstbesoffenheit am Ende fast so diskriminierend wie Lukes Witz selbst. Es macht die behinderten Menschen so klein, wie sie selbst niemals sein wollen.“