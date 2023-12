Keine Landung in Köln/Bonn möglich Fluggäste sind erzürnt über Billig-Fluglinie Wizz Air

Anfang Dezember schneite es. Es fiel sogar so viel Schnee über Köln und Bonn, dass einige Flugzeuge nicht oder nur mit Verspätung am Flughafen Köln/Bonn landeten. Das betraf am Sonntag, 3. Dezember, auch eine Maschine der ungarischen Billig-Airline Wizz Air, die nach Paderborn umgeleitet wurde. Nun werden Beschwerden der Reisenden laut, die an Bord des Airbus A320 waren: Die Umstände während der Landung seien „katastrophal“ gewesen.