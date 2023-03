Unglück in Baden-Württemberg : Wohnhaus in Stuttgart nach Explosion teils eingestürzt

Wohnhaus in Stuttgart nach Explosion teils eingestürzt

Unglück in Baden-Württemberg

Stuttgart Vier Menschen - darunter zwei Kinder - werden verletzt. Eine 85-Jährige gilt noch als vermisst. Die Feuerwehr vermutet eine Gasexplosion.

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart sind Teile des Gebäudes eingestürzt. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden am Montagmorgen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Eine 85-Jährige werde vermisst. Vermutlich ist eine Gasexplosion der Grund für das Feuer.