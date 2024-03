Wölfe scheinen das alles aber ganz anders zu sehen. Alle Freunde der Stadt schreckte eine Nachricht auf, die von der Landesjägerschaft Niedersachsens vergangene Woche in Umlauf gesetzt wurde. Demnach kam der Stadt der Wolf GW1909m abhanden und tauchte rund 1240 Kilometer weiter südlich im sonnigen Spanien wieder auf. Man lobte den Wagemut und die Wanderfreude des jungen Rüden, der aber offenbar von Nordhorn die Schnauze voll hatte, dem wohl sein Rudel auf die Nerven ging und der sich daher in die Fremde aufmachte, um sein Glück zu suchen. Im Mai 2021 ließ sich der junge Wolf das erste Mal nachweisen, im Juni 2022 trieb er sich in den Vogesen herum. Jetzt fand er sich am Fuß der Pyrenäen wieder. Heimlich wird man sich zwischen Ems und Elbe jetzt Vorwürfe machen: Hat es mit dem Wolfsmanagement nicht geklappt? Fehlte es an einer freundlichen Wölfin, um ein eigenes Rudel zu gründen? Vermutlich hat GW1909m ein eher lebenslustiges Naturell, das in Nordhorn nicht zur Geltung kam. Langeweile ist ein starker Antrieb, um das Weite zu suchen.