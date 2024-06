Glosse zum Geschehen auf Norderney Mit dem Wolf am Strand

Urlauber sind aber doch ein wenig sensibel, wenn es um die anderen Gäste auf der Insel geht. Mancher Konflikt lässt sich mit einem rechtzeitig platzierten Handtuch lösen. Aber gemeinsam mit einem Wolf am Strand? Das wirft eine Menge Fragen auf, die auch die Wolfsbetreuer des rudelreichen Landes Niedersachsen nicht auf Anhieb beantworten können. Wie also tritt man dem Tier entgegen, wenn man nur eine Badehose oder womöglich noch weniger anhat? Mag der Wolf Sonnenmilch oder hilft sie dabei, ihn abzuschrecken? Urlauber zeigten sich verunsichert und erwogen, die Ferien auf der Insel abzublasen. Hotellerie und Einzelhandel zeigten sich nervös. Der Wolf unterdessen hielt sich bedeckt und ließ sich einstweilen nicht mehr sehen, noch nicht einmal am Hundestrand. Ihm sei es wohl zu unruhig auf der Insel, die dank einer ständigen Fährverbindung zum Festland als bisweilen etwas überlaufen gilt.