Spektakulärer Großbrand in China : Wolkenkratzer in chinesischer Stadt Changsha steht in Flammen

Wolkenkratzer in chinesischer Stadt Changsha steht in Flammen

Bei einem Großbrand in der zentralchinesischen Stadt Changsha steht ein mehr als 200 Meter hoher Wolkenkratzer in Flammen. Foto: dpa/Uncredited

Changsha (China) Ein Wolkenkratzer in der chinesischen Millionenmetropole Changsha steht in Flammen. Dutzende Etagen des Hochhauses brennen.

Ein Großbrand hat am Freitag einen chinesischen Wolkenkratzer erfasst. Videoaufnahmen aus Changsha, der Hauptstadt der zentralen Provinz Hunan, zeigten, wie riesige Flammen an dem 42-stöckigen Gebäude züngelten und Rauchschwaden aufstiegen. In dem Gebäude des Telekommunikationsanbieters China Telecom standen Dutzende Stockwerke in Flammen. Die Feuerwehr teilte mit, sie habe 280 Einsatzkräfte entsandt, die den Brand in dem 218 Meter hohen Gebäude schnell gelöscht hätten.