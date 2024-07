Wiesbaden Womöglich Schwester und Vater getötet: 42-Jähriger in U-Haft

Nach der mutmaßlichen Tötung seiner Schwester und seines Vaters in Wiesbaden befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 42-Jährige sei am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden, habe sich zu den Vorwürfen aber nicht eingelassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.