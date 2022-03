Für Rätselfans : Wordle ab Freitag auch beim General-Anzeiger

Symbolbild Foto: picture-alliance/ dpa/Matthias Hiekel

Bonn Im Sturm hat das Rätselspiel Wordle die Herzen von Knoblern auf der ganzen Welt erobert. Die Kombination aus Galgenmännchen und Scrabble hat beinahe Suchtfaktor. Testen Sie es aus! Dabei startete Wordle kleiner als man denken würde.



Graue, gelbe und grüne Kacheln in verschiedenen Anordnungen, die auf Twitter jeden Tag in großer Menge zu finden sind. Was auf den ersten Blick wie ein sinnloses Muster wirkt, steht in Verbindung mit einem kniffeligen Wörterrätsel - und einem echten Trend.

Hinter dem Spiel steckt der britische Software-Entwickler John Wardle. Dieser wollte eigentlich nur ein Wörterrätsel für seine Familie und Freunde entwickeln. Im Corona-Lockdown im Jahr 2020 suchten Wardle und seine Freundin Palak Shah vergebens nach einem Weg, mit der quälenden Langeweile umzugehen. Shah war großer Fan anderer Wörterrätsel wie „Spelling Bee“ von der New York Times. Daher beschloss Wardle zusammen mit seiner Freundin seinen bereits 2013 programmierten Prototypen von Wordle zu Ende zu entwickeln. Im Dezember 2021 wurde Wordle dann auf Twitter zum viralen Hit. Spielten im November nur rund 90 Menschen pro Tag das Spiel, waren es am 1. Januar 2022 mehr als 300.000 Menschen. Mitte Januar dann mehr als zwei Millionen Spieler pro Tag. Kurz darauf verkaufte Wardle sein Spiel für einen siebenstelligen Betrag an die New York Times. Zwischenzeitlich sind aber auch viele Klone und Adaptierungen des Spiels in anderen Sprachen erschienen.

Wordle: Ein bisschen Galgenmännchen, ein bisschen Scrabble

Erraten werden muss ein Wort mit fünf Buchstaben. Um dieses Wort herauszufinden, hat man sechs Versuche. Ein Wort mit fünf Buchstaben muss in die erste Zeile geschrieben werden. Nach der Bestätigung werden die Buchstaben dann farbig. Falsche Buchstaben werden grau hinterlegt, Buchstaben die im Zielwort vorkommen, aber nicht an der richtigen Stelle stehen, gelb und Buchstaben an der richtigen Stelle in grün. Errät man das Wort, kann man seinen „Lösungsweg“ in Form der bunten Kacheln zum Beispiel über Twitter teilen und mit anderen Spielern vergleichen. Schafft man es nach sechs Versuchen nicht, das Zielwort herauszufinden, muss man sich gedulden um weiterspielen zu können. Denn es gibt pro Tag immer nur ein Wort zu erraten.

Ab Freitag kann man Wordle auch über ga.de/wordle spielen. Täglich um 12 Uhr kommt ein neues Wort - und die Jagd kann aufs Neue beginnen.

