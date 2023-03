Überraschendes Aus : Dieses Kult-Kaugummi gibt es nicht mehr zu kaufen

Zacharie Scheurer Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Düsseldorf Wrigley’s gab es an jedem Kiosk, doch in den vergangenen Monaten suchte man vergeblich danach: Die Produktion des Kult-Kaugummis in Deutschland ist eingestellt worden. Das sind die Gründe.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Essen, als Munderfrischer oder zum Stressabbau: Für viele Menschen gehören Kaugummis fest zum Alltag – und als Wegbegleiter in die Hosentasche. Auf einen beliebten Kaugummi wird man in Zukunft allerdings verzichten müssen: Wrigley’s. Der US-amerikanische Lebensmittelhersteller Mars, der Wrigley im Jahr 2008 übernahm, hat die Produktion des beliebten Kaugummis in Deutschland zum Ende des vergangenen Jahres eingestellt.

Marsbegründet diesen Schritt mit „rückläufigen Entwicklungen“. Der Konzern nehme „das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment“ aus dem Portfolio, erklärte eine Pressesprecherin auf Anfrage. Laut Mars-Kundenservice umfasse das Kaugummisortiment seit diesem Jahr nur noch Kaugummidragees. „Etwas Adäquates zu den Kaugummistreifen können wir Ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten.“ Die Entscheidung, Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, werde von der Marketingabteilung des Konzerns getroffen, heißt es weiter. Man folge auf Basis von Verkaufszahlen den neuesten Trends in der Branche.

Die Kaugummis des weltgrößten Kaugummiherstellers William Wrigley Jr. Company werden bereits seit 1893 hergestellt und zählen damit zu den ältesten Sorten der Welt.