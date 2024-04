Glosse zu Wühlmäusen Der Gärtner und seine schwierige Beziehung zur Wühlmaus

Das ist in Zeiten wachsenden ökologischen Bewusstseins natürlich keine Lösung. Da auch Wühlmäuse die Tendenz haben, Hausmittel nicht so ernst zu nehmen wie jene, die diese Mittel anwenden, raten Naturschutzverbände, die natürlichen Feinde der Wühlmaus zu fördern: Marder zum Beispiel seien da die richtigen Ansprechpartner. Doch an dieser Stelle zögern Gartenfreunde instinktiv: ein Marder im eigenen Garten? Der sich dort auch noch wohlfühlt? Lieber nicht. Sie toben gerne nachts laut auf leeren Dachböden herum und schleppen tote Wühlmäuse ins Haus, das schnell unbewohnbar wird.