Würselen : Betrunkener Autofahrer verwechselt Polizeiwache mit Hotel

Würselen Das ist anders gelaufen als geplant: Ein betrunkener Autofahrer hat eine Polizeiwache für ein Hotel gehalten. Die erhoffte Übernachtung gestaltete sich somit anders als vom 51-Jährigen erhofft.

Ein betrunkener Autofahrer hat eine Polizeiwache in Würselen für ein Hotel gehalten. Als der 51-Jährige mit fast zwei Promille Blutalkoholgehalt vorfuhr und sich bei einer Polizeistreife vergewissern wollte, nahmen die Beamten sich seiner Sache an, wie die Polizei in Köln am Donnerstag berichtete.