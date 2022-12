Rapper : Würstelbuden-Prügelei: Urteil für RAF Camora

Der österreichische Rapper und Produzent RAF Camora vor Beginn des Prozesses am Wiener Landesgericht. Foto: Eva Manhart/APA/dpa

Wien Eine Schlägerei brachte den Rapper RAF Camora vor Gericht. Der Prozess ist inzwischen beendet: Freispruch oder Haft?

Der österreichische Rapper und Produzent RAF Camora ist in einem Prozess um eine Schlägerei bei einer Wiener Würstelbude freigesprochen worden. Der 38-Jährige war wegen Teilnahme an einem Raufhandel angeklagt und stand am Freitag vor dem Wiener Landgericht. Im Falle einer Verurteilung hätten ihm bis zu sechs Monate Haft gedroht.