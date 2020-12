Wunschzettel ans Christkind : Kinder wünschen sich zu Weihnachten, „dass Corona weggeht“

Wunschzettel in der Weihnachtspostfiliale in Engelskirchen. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Roller, Malstifte, Schminkzeug: Auf den Wunschzetteln der Kinder stehen in diesem Jahr wieder zahlreiche Klassiker. Viele Jungen und Mädchen hoffen aber auf ein Weihnachtsgeschenk, das man nicht einfach mit Geld kaufen kann.

Der kleine Max wünscht sich zu Weihnachten ein Auto, Playmobil - „und dass Corona endlich weggeht“. Luca hat seine Oma schon lange nicht mehr gesehen und möchte gerne mit ihr ein Knusperhäuschen backen - „aber das geht dieses Mal leider nicht“. Auf den Wunschzetteln vieler Kinder dominiert in diesem Jahr ein trauriges Thema: Die Pandemie beschäftigt die Jüngsten auch bei ihren Briefen ans Christkind und den Weihnachtsmann. „In etwa zwei Drittel aller Briefe kommt das vor“, sagt Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post für die Christkindpostfiliale in Engelskirchen bei Köln. Dort stapeln sich wie jedes Jahr in der Adventszeit Zehntausende Briefe aus aller Welt.