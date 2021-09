Vor den Augen der Kinder : Fünf Verletzte beim Kampf der Eisverkäufer in Wuppertal

Fünf Verletzte beim Kampf der Eisverkäufer in Wuppertal

In Wuppertal kam es zu einer heftigen Schlägerei unter Eisverkäufern. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Wuppertal Mit Eisenstangen und Ketten waren Eiswagenverkäufer am Samstag vor dem Wuppertaler Zoo aufeinander losgegangen. Die fünf Männer waren nach der heftigen Schlägerei vor Kinderaugen nicht mehr vernehmungsfähig.

Vor den Augen ihrer entsetzten Kundschaft einschließlich zahlreicher Kinder haben sich Eisverkäufer in Wuppertal eine heftige Schlägerei geliefert, bei der fünf Männer verletzt wurden. Unmittelbar am Eingang des Zoos seien die Kontrahenten im Eisgeschäft „etwas unschön“ mit Eisenstangen und Ketten übereinander hergefallen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.