Kollision mit Fahrwassertonne : Yacht vor Cuxhaven gesunken - Sieben Segler gerettet

Cuxhaven Eine Yacht sinkt einige Seemeilen vor Cuxhaven, sieben Segler werden gerettet. Bei der Segel-Yacht handelt es sich um ein Schiff mit Historie.

Sie sank in der Nordsee und wurde in rund 16 Meter Tiefe per Sonar geortet, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Sie müsse geborgen werden. Das sei aber Sache des Eigentümers. Die Segler befanden sich auf dem Weg vom Nord-Ostsee-Kanal nach Helgoland.