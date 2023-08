„Grenzüberschreitung“ gegenüber Kandidatin Tierfilmer Andreas Kieling von „7 vs. Wild“ ausgeschlossen

Wie die Macher der Sendung in einer Story auf ihrem Instagram-Account bekanntgaben, habe es während der Vorbereitungsphase in Kanada einen „Vorfall“ zwischen der Influenzerin Ann-Kathrin Bendixen, die unter dem Pseudonym „Affe auf Bike“ bekannt ist, und Andreas Kieling gegeben. Deshalb hätten sie sich noch vor der Aussetzung der Teilnehmer in der Wildnis dafür entschieden, den Tierfilmer nicht an der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ teilnehmen zu lassen. „Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten“, hieß es in der Story. Als neuer Teampartner für Joey Kelly rückte daraufhin der 25-jährige Parkour-Athlet Jan Schlappen nach.