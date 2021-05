Corona-Pandemie : Zahl der Infektionen und der Intensivpatienten geht zurück

Proben für PCR-Tests werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin Feier- und Brückentage wie in der vergangenen Woche können zwar die Corona-Meldezahlen beeinflussen. Aber die Entwicklung der Werte in den Krankenhäusern bestätigt den derzeit positiven Trend.

Die Zahl der Corona-Infektionen und der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Deutschland entwickeln sich weiter rückläufig. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Divi-Intensivregisters vom Donnerstag hervor.

3594 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden demnach derzeit noch in Kliniken versorgt. Das sei ein Rückgang um 114 im Vergleich zum Vortag, hieß es. Zum Höhepunkt der dritten Welle in den Krankenhäusern Ende April waren mehr als 5100 Covid-19-Patienten zeitgleich auf Intensivstationen behandelt worden. Seit Anfang Mai ist die Entwicklung rückläufig.