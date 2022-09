Stärke 6,8 : Zahl der Toten durch Erdbeben in Südwestchina steigt auf 65

Zahl der Toten durch Erdbeben in Südwestchina steigt auf 65

Rettungskräfte bringen Überlebende in die Stadt Moxi in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Foto: Hong Fule/XinHua/dpa

Peking Erdrutsche, beschädigte Häuser, blockierte Straßen: Wieder bebt die Erde im besonders gefährdeten Südwesten Chinas. Das Ausmaß wird erst langsam bekannt - und die Zahl der Toten nach oben korrigiert.

Die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben in Südwestchina ist auf 65 gestiegen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, davon mehr als 50 schwer, wie Staatsmedien berichteten. Mehr als zehn Menschen galten noch als vermisst.

Die Erdstöße am Montag hatten die Stärke 6,8 erreicht. Besonders betroffen waren die Kreise Luding, Kangding, Jiulong, Yajiang und Danba gut 200 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu.

Mehr als 250 Häuser wurden zerstört. Es kam auch zu Erdrutschen. Viele Straßen waren am Dienstag noch blockiert. Auch wurden die Strom- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsverbindungen unterbrochen. Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion ist angelaufen. Tausende Helfer beteiligten sich an den Bergungsarbeiten. Die Behörden mobilisierten auch Einheiten der Volksbefreiungsarmee.