Unfall in Australien : Zahl der toten Kinder bei Hüpfburg-Unglück steigt

Beamte inspizieren die Hüpfburg an der Hillcrest Primary School im australischen Bundesstaat Tasmanien. Foto: Grant Wells/AAP/dpa

Devonport Es sollte ein fröhlicher Tag werden, doch er endet in einer Tragödie: Bei einer Weihnachtsfeier wird eine Hüpfburg in die Luft gewirbelt, die Kinder stürzen aus zehn Metern in die Tiefe.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der toten Kinder nach einem schweren Hüpfburg-Unfall im australischen Bundesstaat Tasmanien ist auf fünf gestiegen.

Ein weiterer Schüler der Hillcrest Primary School im tasmanischen Devonport sei seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Polizei. Vier weitere Kinder würden im Krankenhaus behandelt und seien teilweise in kritischem Zustand.

Heftiger Wind hatte die aufblasbare Burg in die Luft gerissen. Die Kinder stürzten daraufhin aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe. Die Schule im Nordwesten Tasmaniens hatte ihre Weihnachtsfeier abgehalten und mit Aktivitäten wie dem Hüpfburg-Hüpfen das Ende des Jahres gefeiert.

(dpa)