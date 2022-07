Naturkatastrophe : Zahl der Toten nach Erdbeben auf den Philippinen steigt

Felsbrocken fallen während eines Erdbebens am 27. Juliim Norden der Philippinen auf eine Straße. Foto: Harley Palangchao/AP/dpa

Manila Am Mittwoch kam es auf den Philippinen zu einem schweren Erdbeben. Mehr als 7000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben im Norden der Philippinen sind weitere Todesopfer geborgen worden. Die Zahl der Toten sei damit von zuletzt sechs auf zehn gestiegen, teilte der Katastrophenschutz des Inselstaates am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit.

Demnach wurden vier Menschen in einem motorisierten Dreirad - einem Tuk-Tuk - tot aufgefunden, das in der Provinz Abra im Norden der Insel Luzon von einem Erdrutsch erfasst worden war. In dieser Provinz etwa 335 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila befand sich das Epizentrum des Bebens der Stärke 7 vom Mittwoch.