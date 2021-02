Laute Schreie in Regensburg : Zahnarztbesuch löst Polizeieinsatz aus

Regensburg Laute Hilfeschreie riefen in Regensburg die Polizei auf den Plan. Die Quelle der Schreie: Eine Zahnarztpraxis.

Laute Hilfeschreie haben in Regensburg die Polizei auf den Plan gerufen. Zuerst hätten Passanten die Rufe gehört und am Dienstag eine Polizeistreife darauf aufmerksam gemacht, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwoch. Diese forderte demnach Verstärkung an und konnte schließlich eine Zahnarztpraxis als Quelle der Schreie ausmachen. Ernsthaft in Gefahr schwebte allerdings niemand: Gerufen hatte nämlich ein Schulkind, das sich vor der bevorstehenden Behandlung fürchtete.