Briten greifen zur Kombizange Versorgung mit Zahnärzten wird in Großbritannien immer schlechter

Eine private Behandlung konnte sich Caroline Pursey nicht leisten. Und die Aussicht, im staatlichen Gesundheitssystem NHS drei Jahre lang auf einen Zahnarzttermin warten zu müssen, war zu viel für sie. Die 63-Jährige aus Scunthorpe in der englischen Grafschaft Lincolnshire entschied sich daher für ein drastisches Vorgehen. Sie legte Hand an und zog sich mit einer normalen Kombizange ihre Zähne selbst, insgesamt zwölf Stück. „Sie waren lose, es tat so weh“, sagte sie gegenüber dem Sender ITV: „Ich konnte überhaupt nicht mehr essen. Deshalb griff ich zur Zange und habe sie mir selbst herausgerissen.“