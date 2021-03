Kostenpflichtiger Inhalt: Desaster mit Fernwirkung : Zehn Jahre nach Fukushima – ein Rückblick

Das Drama mit der Messung: Direkt nach der Havarie beginnen die Messungen bei mehr als 200.000 Menschen. Bis heute können Zehntausende nicht in ihre Heimat zurück. Foto: picture alliance / dpa/Asahi Shimbun

Dossier Fukushima/Bonn Als in Fukushima vor zehn Jahren die Notstrom-Generatoren ausfallen, beginnt die Kernschmelze in drei Reaktoren. Der Super-GAU. Wenig später ruft Bundeskanzlerin Angela Merkel die Energiewende aus. Was ist seitdem passiert?