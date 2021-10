Von Sommer- auf Winterzeit : Wie stark beeinflusst uns die Zeitumstellung?

Vom frühen Morgen am 27. Oktober 2019 an gilt dann in Deutschland wieder die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - oft einfach Winterzeit genannt wird. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn Am Sonntag, 31. Oktober, werden die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt. Die Zeitumstellung kann einen aus dem Rhythmus bringen. Die wichtigsten Fakten zu Sommerzeit und Winterzeit.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31. Oktober, wird die Uhr auf die Winterzeit zurückgedreht. Wie stark beeinflusst uns diese Zeitumstellung? Der Mensch hat eine innere Uhr, nach der er sich richtet. Diese innere Uhr orientiert sich am Tageslicht und nicht daran, auf welche Zahlen die Zeiger der Uhr zeigen, betont die AOK Gesundheitskasse . Die innere Uhr bestimmt so auch den Schlaf-Wach-Rhythmus: Bei Dunkelheit wird Melatonin ausgeschüttet, ein Hormon, das müde macht. Bei Licht wird die Ausschüttung gehemmt. Stattdessen produziert der Körper Cortisol, das wiederum wach macht.

Immer mehr Menschen leiden nach der Zeitumstellung an gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Das ist zumindest das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der DAK-Gesundheit. Mehr als drei Viertel der Befragten, die schon einmal Probleme im Zuge der Zeitumstellung hatten, fühlen sich dabei schlapp und müde (77 Prozent). An zweiter Stelle der Beschwerden kommen laut Umfrage mit 65 Prozent Einschlafprobleme und Schlafstörungen, unter denen Frauen mit 70 Prozent besonders häufig leiden.

„Psychische Probleme, die nach der Zeitumstellung auftreten, sind nichts Ungewöhnliches“, sagt Diplom-Psychologin Franziska Kath. Man könne sie mit einem kleinen Jetlag vergleichen. „Die beste Medizin ist dabei auch die einfachste: Ruhe und ein paar Tage Geduld. Oft hilft es schon, sich stressige Termine nicht in die Woche nach dem Dreh an der Uhr zu legen und alles etwas gemächlicher anzugehen“, meint die Expertin.

Autofahrer sollten besonders aufpassen

Wenn am Ende der Sommerzeit in der Nacht zum Sonntag die Uhren eine Stunde zurückgestellt werden, kann das die Gefahren für Autofahrer erhöhen. So etwa fällt der Berufsverkehr am Abend von einem Tag auf den anderen plötzlich in die Dämmerung. Und genau dann finden vermehrt Wildwechsel statt, informiert der Autoclub Kraftfahrer-Schutz.