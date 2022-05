Überfall am Flughafen Köln/Bonn : Zeuge im Drach-Prozess: „Ich träume jede Nacht davon“

Köln Der 58-jährige Zeuge war im März 2019 bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn angeschossen und schwer verletzt worden. Jetzt sagte er aus.

Seinen Prozess vor dem Kölner Landgericht verfolgt Reemtsma-Entführer Thomas Drach in der Regel konzentriert und schweigend. Am Dienstag brachte der 61-Jährige aber plötzlich seinen Verteidiger Andreas Kerkhof und weitere Prozessbeteiligte zum Lachen.

Der 56-Jährige war im März 2019 bei einem Drach zur Last gelegten Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn angeschossen und schwer an beiden Oberschenkeln verletzt worden.

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg vorgeworfen. Neben besonders schwerem Raub legt die Staatsanwaltschaft dem 61-Jährigen wegen Schüssen auf Geldboten auch versuchten Mord zur Last. Mitangeklagt ist ein mutmaßlicher Komplize.