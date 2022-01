Unglück im Zillertal : 18-jähriger Schüler aus NRW stürzt bei Skiunfall ab

Kaltenbach Ein 18-Jähriger aus NRW ist bei einem Skiunfall im Zillertal bei einem Skiunfall schwer verletzt worden. Der Schüler war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein deutscher Schüler ist bei einem Skiunfall im Tiroler Zillertal sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit hoher Geschwindigkeit an der Einmündung in eine andere Strecke vom Pistenrand abgekommen und in einem Bachbett liegengeblieben.