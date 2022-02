Veröffentlichtung verboten : Arte zeigt versehentlich indizierte Fassung von „Zombie 2“

Straßburg Der Horrorfilm „Zombie 2“ von George A. Romero aus dem Jahr 1985 steht in Deutschland auf dem Index und darf hierzulande nicht veröffentlicht werden. Arte zeigte nun allerdings die indizierte Fassung.

Der deutsch-französische Sender sprach am Donnerstag in einer Mitteilung aus Straßburg von einem „bedauerlichen Versehen“ und erläuterte die Hintergründe: „Dieser Film wurde in Deutschland von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert, so dass seine Veröffentlichung in Deutschland, anders als in Frankreich, nicht erlaubt ist.“ Der Sender betonte zugleich: „Arte bekennt sich selbstverständlich zu den Standards des Jugendmedienschutzes in Frankreich und Deutschland.“