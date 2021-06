Nach schwerer Lebensphase : Kenias oberster Atheist konvertiert zum Christentum

Dass Menschen sich zu Jesus Christus bekennen, ist nicht ungewöhnlich. Im Fall von Seth Mahiga allerdings schon. Er hat damit eine Organisation zum Verzweifeln gebracht.

Ehemaliger Generalsekretär

Nun mag der Nachrichtenwert dieser Bekehrung zum Christentum gering erscheinen, allerdings war Seth Mahiga zuvor Generalsekretär der Vereinigung der Atheisten in Kenia – und hatte vermutlich mit Gott so viel am Hut wie ein Fan von Borussia Dortmund mit Schalke 04 oder ein Grünen-Politiker aus Flensburg mit dem FDP-Kreisverband Tuttlingen. Mahiga jedenfalls erklärt, dass er den Atheismus – also die Ablehnung des Glaubens an einen oder mehrere Götter – nun nicht weiter unterstützen könne.